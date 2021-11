Altro che trattare con l’Europa. Il governo deve trattare col Nord

Legge di bilancio, riforme alla luce dei fondi che arriveranno con l’Europa… lo spread che si scalda in questo periodo mentre domina l’incertezza del Covid. C’era una volta anche un vicepremier che litigava con Bruxelles proponendo di sforare il 3%, affermando che occorreva ridurre la tasse. Come? Abbassandole come negli Stati Uniti. Peccato che le risorse arrivino sempre dallo stesso portafoglio. E che per finanziare le spese, usino il nostro residuo fiscale. Dal Conte 1 al Draghi 1 cosa è cambiato per il Nord? Siamo noi, in Padania, a fare da banca del governo. Altro che trattare con l’Europa, il governo deve trattare con il Nord!