Altro che terzo mandato – Fondazione Gimbe: Liste d’attesa infinite e caro ticket. 6 milioni di persone non si curano più

di Cassandra – Infuria la lotta per il terzo mandato, che sembra la sola storica battaglia della Lega. Ovvero confermare i propri presidenti in cima al trono. Ebbene, la Fondazione Gimbe riporta con i piedi per terra chi ha solo velleità e non ne ha abbastanza del potere. In un post infatti il presidente Nino Cartabellotta ci ricorda che il Rapporto annuale #ISTAT 2024 ha registrato che “il 9,9% della popolazione ha rinunciato a visite o esami specialistici. Quasi 6 milioni di persone: 1,4 milioni in più del 2023”.

Ma a quanto pare c’è altro in cima alla lista.