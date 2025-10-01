Altro che inflazione bassa. Esplode il caro scuola…

L’Istat conferma gli allarmi del Codacons circa il caro-scuola, con i prezzi dei libri di testo che a settembre registrano in incremento medio del +2,5% su anno, mentre i listini del materiale scolastico rincarano del +6,1%. Lo afferma l’associazione dei consumatori, commentando i dati sull’Inflazione. A settembre l’inflazione si attesta al +1,6% su anno che, in termini di spesa e considerati i consumi totali delle famiglie, equivale ad un maggiore esborso pari a +526 euro annui per la famiglia “tipo”, +716 euro per un nucleo con due figli – calcola il Codacons.

Alcune voci, tuttavia, registrano una crescita più marcata dei listini, come il comparto della scuola: secondo i dati dell’Istat, infatti, a settembre i prezzi del materiale scolastico (cartoleria e materiale da disegno) aumentano in media del +6,1% su anno, mentre i listini dei libri scolastici segnano un rialzo medio del +2,5% che, aggiunto al +3,8% dello scorso anno, porta la spesa media delle famiglie per i libri di testo a salire del +6,3% nell’ultimo biennio, a dimostrazione di come tutte le denunce del Codacons circa il caro-scuola e la stangata d’autunno a carico delle famiglie fossero più che fondate.