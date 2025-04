Altro che giornata del Made in Italy. Affonda la manifattura e l’artigianato della moda. In crisi distretti del Nord

L’artigianato moda in Italia, che comprende tessile, abbigliamento, pelletteria e calzature, si conferma un pilastro dell’economia nazionale, con circa 40.000 imprese artigiane attive nel 2024: le imprese artigiane, pur rappresentando il 41,7% delle 96.000 realtà del settore moda, generano un fatturato stimato di circa 21 miliardi di euro, pari al 25-30% del totale settoriale, ma con una flessione dell’8,1% rispetto al 2023, dovuta a congiuntura economica sfavorevole, aumento dei costi e contrazione dell’export (-5,3% nel 2024). Costi energetici (+10,4%) e contraffazione (1,7 miliardi di perdite) pesano sui risultati.

La digitalizzazione, adottata solo dal 15% delle artigiane, resta una sfida chiave per la competitività. È quanto emerge da un report del Centro studi di Unimpresa secondo cui l’artigianato moda italiano si concentra nei distretti del Nord e Centro, con Lombardia, Toscana e Veneto che rappresentano oltre il 60% del fatturato nazionale (12,9 miliardi) e il 57% delle imprese artigiane. La Toscana spicca per produttività, con il fatturato medio per impresa più alto, mentre regioni come Campania e Puglia faticano a causa di mercati meno remunerativi. Il settore dell’artigianato moda, pur resiliente in alcune nicchie di lusso, affronta sfide comuni come il calo dell’export, l’aumento dei costi energetici (+10,4% a marzo 2025) e la contraffazione, che sottrae 1,7 miliardi annui alle artigiane, soprattutto in Lombardia e Toscana.

La ricerca verrà illustrata oggi nel corso del convegno ‘Made in Italy ed Eccellenze Fragili’, evento dedicato al rilancio delle microimprese artigianali della moda, che si svolgerà alle ore 17.00, al Palazzo dal Lago a Cles, in provincia di Trento, alla presenza di istituzioni, scuole, imprenditori e rappresentanti del settore. Il convegno gode del patrocinio del Ministero delle Imprese, della Casa del Made in Italy di Trento e Bolzano, dell’Università degli Studi di Trento, dell’Unesco e del Comune di Cles. “C’è la necessità di politiche mirate per sostenere la competitività dell’artigianato moda, valorizzando le eccellenze regionali e affrontando le fragilità strutturali. Oggi assistiamo a una crescente disconnessione tra i grandi nomi del lusso e le fondamenta artigiane che li rendono possibili. Se da un lato celebriamo operazioni industriali ambiziose, dall’altro trascuriamo quelle migliaia di microimprese che rappresentano l’anima più autentica del Made in Italy.

Le botteghe artigiane non sono solo presidi di cultura produttiva, ma anche un modello economico sostenibile, radicato nei territori, capace di creare occupazione e mantenere vive competenze uniche al mondo. La verità è che l’artigianato sta pagando un prezzo altissimo: tra aumento dei costi, calo dell’export e concorrenza sleale, molte imprese rischiano di scomparire nel silenzio. È tempo di scelte politiche coraggiose: servono incentivi fiscali, investimenti nella formazione tecnica, supporto alla transizione digitale e strumenti per proteggere il passaggio generazionale. Senza queste leve, continueremo ad applaudire i successi del lusso su scala globale, ma perderemo, pezzo dopo pezzo, il tessuto che li rende possibili. Il Made in Italy non può essere una vetrina da esportare, se non tuteliamo ciò che la rende credibile: la qualità artigiana. Difendere le microimprese della moda significa salvaguardare una storia collettiva di lavoro, sacrificio e bellezza, che non possiamo permetterci di archiviare per inseguire la sola logica del profitto. L’Italia non ha bisogno solo di marchi forti: ha bisogno di mani che sappiano ancora creare”, commenta il presidente di Unimpresa Moda, Margherita de Cles.