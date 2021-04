Almeno non fateci pagare la tassa sui tavolini all’aperto…

“Nel dl sostegni bis chiediamo al governo di inserire una norma che consenta ai comuni di eliminare per tutto il 2021 la tassa sui tavolini all’aperto”. Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “E’ necessario dare la possibilita’ ai bar e ristoranti di avere gratis spazio all’aperto anche per dare maggiore sicurezza ai cittadini considerato il perdurare dell’emergenza epidemiologica. Si tratta di un provvedimento – sottolinea – utile almeno fino al 31 dicembre per consentire alle amministrazioni comunali di venire incontro alle istanze del comparto della somministrazione di cibi e bevande fermo da mesi per le restrizioni imposte con i Dpcm”.