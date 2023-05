Alluvione, siamo con l’acqua alla gola tutti. Altro che parlare di Ponte sullo Stretto…

I dati della fondazione Openpolis sul rischio idrogeologico? Eccoli, Si dovrebbe parlare più di questo che non di ponte sullo Stretto…

Sono 260 i comuni italiani in cui la totalità della popolazione è esposta al rischio alluvioni. Diventano 426 se consideriamo anche quelli in cui a essere esposti sono più del 90% dei residenti. Questi comuni si concentrano in particolare vicino al delta del Po, in Romagna e Veneto.

E’ pari al 69% la popolazione esposta al rischio alluvione nei comuni dell’Emilia-Romagna. Ovvero circa 3 milioni di persone. Si tratta della regione più esposta, seguita dalla Toscana (64%, con 2,3 milioni di persone). Se però consideriamo soltanto lo scenario di rischio elevato, la quota più alta si registra in Calabria (12%).

Sono 43,2 miliardi di euro i danni causati dagli eventi idrologici in Ue nel 2021. Una cifra altissima, che rispetto all’anno precedente ha registrato un aumento pari al 354%, a causa dei numerosi eventi alluvionali che hanno avuto luogo in Germania, Belgio e, in parte, in Italia.

Il costo degli eventi climatici estremi nei paesi Ue, nel 2021: si considerano in questo caso tutti gli eventi: meteorologici, idrologici e climatologici. In Italia, dove i danni si sono attestati sui 629 milioni di euro, la cifra scende a 10,6 euro per abitante, mentre in Germania ha superato i 400 euro e in Belgio ha raggiunto quasi i 900.