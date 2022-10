Alla scoperta di Porta Comasina. Milano, l’acqua, il commercio…

Visita guidata con libro in omaggio che sabato ci porterà alla (ri)scoperta del sestiere di Porta Comasina.

Sabato e domenica (dalle ore 10:00 alle 18:00) vi aspettiamo anche alla Fornace Curti (ingresso da via W. Tobagi, 8) per la Festa d’autunno. Ingresso libero.

Sabato 15 Ottobre – ore 15:30 PORTA COMASINA. L’acqua, i commerci e… Garibaldi.

Oggi meglio nota come Porta Garibaldi, nella storia di Milano era nota come Porta Comasina: importantissima per tutti i materiali e le maestranze che arrivavano in città, era un quartiere popolare dove l’acqua del Naviglio e dei fossati cittadini costituiva una grande ricchezza, insieme alle chiese che per la loro storia, la loro arte e le loro particolarità ancora segnano l’asse di corso Garibaldi. Dai nuovi grattacieli alle basiliche ambrosiane, un viaggio nel tempo e nelle trasformazioni di Milano.

PUNTO DI RITROVO

Corso Garibaldi 118

DURATA

90 minuti ca

COSTO

€ 17,00

Il costo include: visita condotta da guida abilitata, microfonaggio, libro d Bruno Pellegrino Porta Comasina. Prenotazione obbligatoria. Info sms o whatsapp a 333 6377831