Alla riscoperta di Milano. Storie da brividi, da San Lorenzo a San Bernardino alle Ossa

STORIE DA BRIVIDI intorno a San Lorenzo. Sabato 23 ottobre ore 15,30:

Santi, “streghe”, sanguinarie esecuzioni ed enigmatiche colonne in una Milano da brividi intorno a San Lorenzo. Sacro e profano si incontrano e scontrano raccontandoci tante storie di epoche diverse, con protagonisti realmente esistiti coinvolti in misteriosi fatti accaduti nei pressi di una delle più antiche chiese della città.

PUNTO DI RITROVO

Corso di Porta Ticinese, 35 davanti alla basilica di San Lorenzo

DURATA

90 minuti

Il costo include il libro di Tito Livraghi “Milano la città e la sua storia”, il sistema di microfonaggio e la visita guidata condotta da guida abilitata.

San Bernardino alle Ossa, sabato 30 ottobre ore 15,30. Il Verziere e il Laghetto di Santo Stefano, luoghi di antichissima memoria, tradizioni e leggende. Mercato il primo, porticciolo della città il secondo, entrambi noti anche per aver visto consumarsi congiure ed essere stati sede di sepolture e fatti inspiegabili.

Il tour ci porta alla (ri)scoperta di piazza Santo Stefano, dove sorge la chiesa di San Bernardino alle Ossa con la sua incredibile cappella-ossario, di vicolo Laghetto, dove si verificarono guarigioni miracolose, della Cà Granda, per secoli eccellenza ospedaliera di fama internazionale, e di altri luoghi curiosi nelle vicinanze.

PUNTO DI RITROVO

Piazza Santo Stefano

davanti all’omonima chiesa

DURATA

90 minuti ca

Infine, MARGHERITA PUSTERLA e la Saga dei Visconti domenica 17 ottobre ore 15,30. Uno scontro al vertice del potere del Ducato di Milano: da una parte i Visconti, dall’altra i Pusterla. Una storia d’amore, gli intrighi nei palazzi del potere, i luoghi che videro insediarsi e scontrarsi le due famiglie nella prima metà del XIV secolo.

Un tour che ci porta alla (ri)scoperta di piazza Diaz, piazza Sant’Alessandro, via Torino ma anche piazza Missori e piazza Duomo, sulle tracce che Visconti e Pusterla hanno lasciato in città.

PUNTO DI RITROVO

Piazza Diaz, 1

Info: In giro per Milano – Visite guidate per tutti

cell. 333 6377831