Alessandri: Zaia non ha soldi per i tamponi? Usi il residuo fiscale

di Angelo Alessandri – Zaia ha decretato: basta tamponi gratis, adesso li dovete pagare…. Alla faccia! Ecco. Avevano chiesto autonomia o almeno un pochetto di quel Residuo Fiscale che Roma si pappa ogni anno. Ricorda il governatore quel referendum del 2017? Oggi se fanno tamponi gratis i soldi non ci sarebbero, ci dice Zaia. Ma ci sarebbero, eccome. Altro che pensare che il bilancio sanitario non se lo può più permettere. Solo che a Roma, i soldi del residuo fiscale, da Venezia ma per non dire da Milano, non li chiedono piu’. Li avevano chiesti i cittadini coi referendum. Ma il popolo sovrano non conta per i partiti sovranisti. Chi rappresenta la gente deve essersene dimenticato… Ovvio che se a ottobre devi chiedere il voto ai romani, ai napoletani e ai calabresi mica puoi chiedere indietro i tuoi soldi. Quindi pagate i tamponi e muti. Amen.