Alessandri: Romani, romanofili e filosudisti verranno a cercare i voti del Nord, che ogni due anni paga un Pnrr

di Angelo Alessandri – E adesso tutti, ma proprio tutti, verranno al Nord.

Quel Nord che si erano dimenticati. Troppo impegnati per anni a promettere redditi di cittadinanza al sud, soldi a Roma e bonus sempre coi soldi del nord.<br>Adesso verranno i romani Meloni e Calenda, i romanofili Salvini e Letta, i filosudisti Conte e Giggino, e tanti altri uguali.<br>Hanno governato in questi anni, e il risultato e’ stato il prelievo forzoso continuo di 125 miliardi del Nord ogni anno.

Altro che Pnrr: ogni due anni il Nord viene scippato di un Pnrr.

Il Nord e i nordisti non vi voteranno. Verrete su a cercare voti sudisti o filosudisti al nord. I nordisti non vi voteranno. Men che meno voteranno i traditori del Nord.

Roma e’ in agonia, un paese fallito con politici ridicoli. Ridiamoci sopra, ridiamogli in faccia: Roma e sti giannizzeri venduti non sono più una cosa seria.