Alessandri, nessun dorma sul ponte

di Angelo Alessandri – E’ da un po’ di tempo che intorno a quel ponte sullo Stretto si chiacchiera. Lo si mette ovunque, soprattutto in obiettivi strategici di varia natura. Persino militare.

Poco più di un anno fa scoppiò anche la vicenda giudiziaria dei Verdini (padre e figlio), questioni passate alla cronaca tra condanne, uscita dal carcere per ragioni di salute, patteggiamenti (del figlio). Vicende che lasciamo volentieri ai tribunali.

Le cronache, ovviamente le più maligne e tendenziose, facevano intendere, maliziosamente, ovviamente, qualunquemente, che vi potessero essere in una certa area degli sguardi sul futuro del ponte sullo Stretto. Ma sono cose discusse in tribunale o sui giornali. Lì le lasciamo. Chi siamo noi, per giudicare? Giusto? Ma andiamo oltre.

In tutte le opere pubbliche meglio prevenire che curare. Da qui l’Anac (Autorità anticorruzione) ha ricordato la necessità di vigilare sempre su tutto. Per carità, chi dice il contrario? Non certo noi.

Quel ponte collegherebbe due regioni (Sicilia e Calabria) sicuramente a grande esigenza di assoluta vigilanza. D’altra parte lì come in tutta Italia l’edilizia rimane uno dei settori preferiti per operare in certi ambiti. Alzi la mano chi pensa che al Nord tutto sia perfettino.

Bisogna quindi vigilare e controllare di più, tanto di più. Non di meno. Ovunque.

Il Quirinale, che di solito evita di intervenire se può, ha dovuto fare una nota e contrapporsi a delle prime indicazioni uscite da Roma, sul ponte.

Sicuro sarà stata una svista, ma le soglie di sicurezza vanno sempre tenute alte. Nelle bozze, nei testi provvisori e in quelli definitivi.

Anac, antimafia e politica rimangano vigili.

Al di là dei fatti politici o di cronaca, quel ponte oggi secondo me ha mille motivi per non essere fatto. A che serve? E a noi del Nord fa persino incazzare che ci sia chi ne parla.

E che ne parli chi al Nord diceva il contrario dopo aver preso la cittadinanza romana, ancora di più.

I soldi del Nord, quei 125 miliardi ogni anno di residuo vero, che vadano a diventare piloni del nuovo ponte, anche no. Nessun dorma.

Angelo Alessandri, fondatore Patto per il Nord