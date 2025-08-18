Alaska, un vertice senza aperture. Solo l’asse Trump-Putin sullo sfondo

“Trump non ha perso, ma Putin ha chiaramente vinto”. Questo il commento alla Cnn di John Bolton, ex consigliere per la Sicurezza nazionale nella prima amministrazione Trump, secondo cui il presidente “non ha ottenuto nulla se non altri incontri: Putin, credo, ha fatto molta strada per ristabilire il rapporto, che ho sempre ritenuto essere il suo obiettivo principale”. Il presidente russo, ha continuato Bolton, elencando i suoi ‘successi’, “è sfuggito alle sanzioni, non deve affrontare un cessate il fuoco, il prossimo incontro non è stato fissato, Zelensky non è stato informato di nulla prima di questa conferenza stampa. È tutt’altro che finita, ma direi che Putin ha ottenuto gran parte di ciò che voleva e Trump ha ottenuto ben poco”. E l’ex consigliere per la Sicurezza nazionale entrato in rotta di collisione con il presidente ha aggiunto “un’altra cosa: Trump sembrava molto stanco lì (in Alaska, ndr). Non deluso, stanco. E dovremo riflettere su cosa questo significhi”.

L’incontro tra i presidenti di Stati Uniti e Russia, si e’ concluso senza alcun cessate il fuoco in Ucraina e senza risultati concreti, trasformandosi in un successo mediatico per il leader del Cremlino. Lo scrive il quotidiano francese “Le Monde”, sottolineando che la conferenza stampa si e’ ridotta a poche dichiarazioni: sette minuti per Putin, che ha parlato di amicizia tra Russia e Stati Uniti, e cinque minuti per Trump, apparso ambiguo e imbarazzato. Prima del vertice, il presidente statunitense aveva promesso che non sarebbe rimasto particolarmente soddisfatto senza un accordo sul cessate il fuoco in Ucraina. Ma dopo tre ore di colloqui, non e’ arrivato nessun annuncio ne’ sulla tregua, ne’ su nuove scadenze, ne’ sulle sanzioni minacciate a Mosca. Trump ha parlato di un incontro “costruttivo” e ha dichiarato che informera’ il capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky e i partner della Nato, ma ha riconosciuto che le questioni cruciali restano irrisolte. Putin, dal canto suo, ha ottenuto delle immagini simboliche: tappeto rosso alla base Elmendorf-Richardson, sorvolo di bombardieri e caccia Usa, un trasferimento sulla limousine presidenziale Usa”The Beast”. Il presidente russo, inoltre, ha parlato per primo nelle dichiarazioni alla stampa finali, evocando i ricordi della cooperazione bellica tra Washington e Mosca nella Seconda guerra mondiale e ribadendo che una soluzione richiede di affrontare le “cause profonde” del conflitto e di garantire la sicurezza russa.

Il quotidiano francese evidenzia che l’incontro, inizialmente previsto come un faccia a faccia, e’ stato allargato a sei con la presenza del ministro degli Esteri Sergej Lavrov e del consigliere presidenziale per la politica estera Juri Ushakov per Mosca e del segretario di Stato Marco Rubio e dell’inviato speciale Steve Witkoff per Washington. I colloqui commerciali bilaterali, attesi dal Cremlino per un possibile allentamento delle sanzioni, sono stati invece annullati. Secondo “Le Monde”, Putin ha sfruttato il vertice per rafforzare la sua immagine internazionale, presentandosi come partner imprescindibile e vincendo “la guerra dell’informazione”. Trump, che sull’emittente televisiva “Fox News” al termine del vertice ha definito il leader russo “un uomo forte, duro come l’acciaio”, ha spostato la responsabilita’ sull’Ucraina e sugli europei: “Ora dipende davvero dal presidente Zelensky raggiungere l’accordo”. Il giornale francese conclude l’editoriale riferendo che il vertice di Anchorage, nato con l’obiettivo di un cessate il fuoco, ha mostrato i limiti dell’approccio unilaterale di Trump, lasciando la pace lontana e consegnando a Putin l’occasione di sfilare sul suolo statunitense nonostante il mandato della Corte penale internazionale.

L’atteso vertice di Anchorage, in Alaska si e’ concluso con una “delusione”, senza un cessate il fuoco in Ucraina ne’ intese concrete sul futuro del conflitto. Lo scrive il quotidiano britannico “The Times”, sottolineando che i due presidenti hanno discusso per quasi tre ore prima di una conferenza stampa insolitamente breve, senza risposte ai giornalisti e con poche frasi generiche. Trump ha parlato di “grandi progressi”, ammettendo pero’ l’esistenza di “un paio di grandi punti irrisolti”, tra cui “uno probabilmente il piu’ significativo”, senza mai citare il cessate il fuoco. Putin, che ha preso la parola per primo, ha ribadito le sue richieste di fondo sull’Ucraina, insistendo sulle “cause profonde” del conflitto e guardando a un rilancio delle relazioni con Washington.

Secondo il quotidiano britannico, Trump ha lasciato intendere che spettera’ ora al presidente ucraino Volodymyr Zelensky decidere se andare avanti, aumentando la pressione sul leader ucraino. In un’intervista successiva al vertice all’emittente statunitense “Fox News”, il presidente Trump ha consigliato a Kiev di “fare un accordo”, sottolineando che “la Russia e’ una potenza molto grande… sono grandi militari”. Alla domanda su possibili concessioni territoriali, Trump ha risposto che si tratta di “punti su cui siamo ampiamente d’accordo”, senza pero’ fornire dettagli.

Gli Stati Uniti e la Russia continueranno a costruire relazioni. Lo afferma il capo negoziatore del Cremlino Kirill Dmitriev alla Cnn. Il principale inviato economico della Russia, Kirill Dmitriev, ha detto che gli Stati Uniti hanno ricevuto la Russia “molto bene” in Alaska. “Il vertice USA-Russia in Alaska e’ stato sicuramente produttivo”, ha detto Dmitriev, aggiungendo che ci sono state “molte questioni che abbiamo discusso e molte su cui siamo stati d’accordo”. “Alcuni di essi devono essere concordati e sicuramente e’ molto importante che il presidente Trump delinei un significativo potenziale economico di cooperazione tra Stati Uniti e Russia”, ha detto. “Continueremo a costruire relazioni USA-Russia in futuro, nonostante la forte resistenza affinche’ questo accade”, ha concluso Dmitriev.