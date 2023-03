Al via elezioni per il successore di Sturgeon nel Partito nazionale scozzese

Si aprono oggi le votazioni per l’elezione della leadership del Partito nazionale scozzese che sostituira’ l’attuale premier Nicola Sturgeon, che si e’ dimessa a sorpresa lo scorso 15 febbraio. In corsa per diventare il prossimo primo ministro scozzese ci sono il ministro della Salute Humza Yousaf, la ministra delle Finanze Kate Forbes e l’ex ministra della Sicurezza Ash Regan. I membri del partito potranno votare online da mezzogiorno di oggi (le 13:00 ora italiana). Ai membri del partito verra’ chiesto di classificare i tre candidati in ordine di preferenza, e se nessun singolo candidato otterra’ piu’ del 50 per cento dei voti colui che si classifichera’ al terzo posto verra’ eliminato. Il risultato sara’ annunciato dopo la chiusura del ballottaggio, previsto lunedi’ 27 marzo.