Al fianco degli operatori socio sanitari arriva il Sindacato del Nord

L’Operatore Socio Sanitario, scrive il segretario generale del Sindacato del Nord, Andrea Donniaquio, rappresenta una figura professionale oramai essenziale al Servizio Sanitario Nazionale; sono lavoratori, più di frequente lavoratrici, formatisi in massima parte in contesti del privato sociale, dove hanno acquisito col tempo delle competenze che spesso esulano dal loro ruolo, mai riconosciute a livello retributivo.

Molti lavoratori ci hanno contattato per richiedere sostegno ed essere rappresentati dal nostro sindacato.

Oggi gli O.S.S. rappresentano quel valore aggiunto di cui i presidi ospedalieri, i distretti socio sanitari, gli ambulatori, le Unità Operative, i Pronto Soccorso, le sale operatorie, gli stessi 118 non possono fare a meno; per non parlare delle RSA private o accreditate.

Al fine di garantire dignità, tutela e giuste rivendicazioni sindacali per questi professionisti, il segretario nazionale Andrea Donniaquio annuncia la creazione del “comparto operatori socio sanitari assistenziali” all’interno del Sindacato Del Nord.

Vogliamo evidenziare che, gli operatori socio-sanitari, affrontano differenti problematiche nel loro lavoro quotidiano, alcune delle principali sfide includono:

carico di lavoro eccessivo e stress, mancanza di risorse e personale, difficoltà nel gestire situazioni emotivamente impegnative, rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

In fine, ma non meno importante, spiega il segretario Andrea Donniaquio questi lavoratori necessitano di aggiornamento e formazione continua.

Tutte queste problematiche, e non solo, possono influire sulla qualità del servizio offerto e sulla salute degli operatori stessi.

Il Sindacato Del Nord, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e supportare gli operatori socio-sanitari, crede siano utili alcune strategie come l’aumentare le risorse ed il personale, fornire adeguata formazione con aggiornamenti continui, implementare misure di sicurezza e protezione, valorizzare il ruolo professionale e il contributo degli operatori.

Vogliamo essere un riferimento prezioso per questi audaci lavoratori, conclude Andrea Donniaquio, lottando al loro fianco per tutelare i loro diritti e difendere la loro dignità!