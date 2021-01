Ai confini della realtà. Fontana: mai fatti rilievi a Gallera. Ha lasciato perché stressato

“Nessuno mai ha fatto contestazioni” all’ex assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, collegato con Mattino 5, parlando dell’uscita di Gallera dalla giunta, sostituito da Letizia Moratti. Gallera, ha aggiunto Fontana, “ha giustificato la sua scelta in maniera molto chiara, e le motivazioni che ha dato in pubblico le ha date anche a me. Si trattava di un periodo molto stressante e faticoso, ha ritenuto che, come ha detto lui stesso, il suo periodo di guardia fosse finito e volesse prendersi un periodo di riposo”.