Ahi ahi ahi… Donald! Occupazione a giugno peggio delle previsioni negli Usa. Le imprese non si fidano…

Secondo il rapporto mensile redatto da ADP, l’agenzia che si occupa di preparare le buste paga, sono stati persi 33.000 posti di lavoro rispetto al mese precedente, il dato peggiore dal marzo 2023, dopo i +29.000 di maggio (rivisti da iniziali +37.000). Le previsioni degli analisti erano per la creazione di 100.000 posti di lavoro. In compenso le buste paga hanno registrato un aumento del 4,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I settori che hanno maggiormente sofferto il declino delle assunzioni sono stati quelli del settore dei servizi professionali e del businness (-56.000) e quelli dell’istruzione e dei servizi sanitari (-52.000). “Sebbene i licenziamenti continuino a essere rari, la riluttanza ad assumere e a sostituire i lavoratori in partenza ha portato alla perdita di posti di lavoro il mese scorso”, ha detto Nela Richardson, economista di ADP.

