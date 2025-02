Aggiornamento sciopero treni: 32 cancellazioni solo a Porta Garibaldi. Blocco anche verso gli aeroporti

E’ di trentadue treni cancellati la situazione nello scalo Milanese di Milano Garibaldi, da dove partono molti dei treni coinvolti, mercoledì mattina, dallo “Sciopero del personale di Trenord”. Lo si apprende dal tabellone delle partenze aggiornato alle 9.24 Situazione analoga in Stazione Centrale, a Milano, dove al momento risultano una quindicina le cancellazioni. Lo stop è causato – come si legge negli avvisi – da uno Sciopero iniziato alle 3 di mercoledì e che durerà fino alle 2 di giovedì 6 febbraio. Al momento, a Garibaldi FS, vengono dati in partenza sette treni.

“Il servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale – si legge in un avviso – potrebbero subire variazioni e cancellazioni”. Per l’aeroporto sono previsti bus sostitutivi. Oltre ai ferrovieri sono previste astensioni anche in parte del personale degli scali aeroportuali lombardi.

Lo sciopero di Trenord in Lombardia e’ così iniziato nella notte e terminera’ alle due di notte di domani. In mattinata, disservizi sono stati segnalati in quasi tutto il territorio della Lombardia con una dozzina di convogli cancellati e ritardi tra 10 e 80 minuti sul passante di Milano. Pesanti ripercussioni sono segnalate da Varese a Bergamo con la quasi totalita’ dei treni soppressi dopo le 8,30.

Il sindacato Orsa Ferrovie lamenta da parte di Trenord l’indisponibilita’ “nel trovare soluzione alle criticita’ da tempo irrisolte in tutti i settori aziendali, sia rispetto alla normativa di lavoro che ai riconoscimenti economici”.

Sono stati assicurati servizi minimi durante le fasce di garanzia, dalle ore 6 alle 9 in mattinata e poi dalle ore 18 alle ore 21 in serata. I due scioperi del settore aeroportuale riguardano fasce orarie e territoriali diverse. Quello dei dipendenti di SEA Prime allo scalo di Milano Linate durera’ 4 ore, dalle 12 alle 16. La protesta delle aziende associate ad Assohandling, proclamata dai sindacati Flai Trasporti e Servizi e Usb Lavoro Privato, ha una durata di 24 ore ed e’ nazionale.

Questo l’elenco delle societa’ interessate: Airport Handling (Milano Linate e Malpensa); Aviapartner (Linate, Malpensa, Torino, Verona, Bologna, Ciampino, Fiumicino, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Crotone); Aviation Services (Bologna, Cuneo, Catania, Ciampino, Fiumicino, Napoli, Salerno, Venezia); BGY International Services (Bergamo),Gestione Aeroporto Pantelleria (Pantelleria);GH Italia, Sagat Handling (Torino); SPD (Linate);Sogaerdyn (Cagliari);Swissport (Linate e Fiumicino);Toscana Aeroporti Handling (Firenze e Pisa). Sono possibili ripercussioni sui voli anche se l’Enac ha garantito due fasce orarie protette, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.