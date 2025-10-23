Affitti brevi, una tassazione stile Unione sovietica?

Non si placa la polemica sulla revisione della tassazione sui cosiddetti affitti brevi.

Lo Stato decide di punire quelli più corti mentre ritiene migliori quelli più lunghi. Una visione da stato sovietico dove lo Stato vuole dettare la morale e l’etica?

La riduzione dal 26 per cento al 21% dell’aliquota della cedolare secca, per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve, potrebbe scattare solo a condizione che “non siano stati conclusi contratti tramite soggetti che esercitano attivita’ di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici”, nel caso in cui l’immobile, durante il periodo d’imposta, sia invece stato locato tramite i soggetti che gestiscono portali telematici, si applica l’aliquota piu’ elevata del 26%. E’ questa la soluzione sugli affitti brevi dal governo e scritta nero su bianco nella ‘nuova’ versione del testo della legge di bilancio. Forza Italia ora chiederà di abrogare in toto l’articolo, Fratelli d’Italia promette che si troverà una soluzione, “non ci sarà, o alla base” del testo “o in Parlamento verrà cancellata”, aveva detto Matteo Salvini.

Secondo la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, durante le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della presidente del consiglio Meloni in vista del consiglio europeo, “La premier, sottovaluta le difficoltà economiche del Paese. L’Italia ha più debito, più tasse, salari più fragili. Ma, soprattutto, salgono le tasse sulla casa. Nella versione bollinata della legge di bilancio, l’aumento al 26% per gli affitti brevi non scatta solo per chi non usa le piattaforme. Cioè nessuno perché tutti usano le piattaforme. Il governo conferma di raccontare bugie”.

“Sugli affitti brevi stiamo assistendo all’ennesima, vergognosa messinscena da parte del governo ai danni del ceto medio. Abolire la cedolare solo per gli immobili che non utilizzano le piattaforme digitali significa, di fatto, non abolire un bel niente”. Rincara Maria Chiara Gadda, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera.

“Su tutte le altre abitazioni, l’aliquota infatti resta al 26%. E quindi sulla quasi totalità delle case affittate con contratti brevi. Si tratta chiaramente di una presa di giro. Di un trucco propagandistico per indorare la pillola. La realtà è che la norma si tradurrà in una nuova stangata per oltre mezzo milione di famiglie e dunque in una forma di accanimento contro il ceto medio. E meno male che Tajani e Forza Italia avevano annunciato le barricate per difendere i cittadini. Ancora una volta la barricata si è ridimensionata a un ‘prego, accomodatevi’”, conclude.