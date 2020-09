Aeroporto Catania, striscioni ‘Leghisti not welcome’

Striscioni con la scritta ‘Leghisti not welcome’ sono stati esposti davanti a ingressi dell’aeroporto di Catania. A rivendicarne la realizzazione e’ la rete ‘Mai con Salvini’ che annuncia la preparazione di tre giorni di contestazione dal 1 al 3 ottobre prossimi, in concomitanza delle iniziative promosse dalla Lega a sostegno del loro leader che sabato dovra’ apparire davanti al Gup per l’udienza preliminare per il sequestro di persona aggravato per lo sbarco di 131 migranti dalla nave Gregoretti. Sono previsti flash mob, incontri e manifestazioni contro il leader della Lega, con manifestanti previsti in arrivo da gran parte della Sicilia.. “Pur di riempire le piazze siciliane, Matteo Salvini, chiama a raccolta leghisti da tutta Italia, ma gli unici a non essere benvenuti nella nostra terra sono loro”, afferma Sara, lavoratrice precaria e attiva nella costruzione della rete, in una nota diffusa da ‘Mai con Salvini’.

“La Lega al Sud – aggiunge – non ha sfondato e cosi’ l’occasione del processo per il caso Gregoretti diventa l’ennesimo tentativo di venire a far campagna elettorale qui in Sicilia. Per questo abbiamo deciso di organizzare dall’1 al 3 ottobre diverse iniziative per esprimere chiaramente che se pensavano di poter fare una Pontida del Sud, si sbagliavano”.