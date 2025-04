Acquisto gas liquido dagli Usa non spegnerà la guerra dei dazi

“Il negoziato commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea è iniziato, e si giocherà su due partite: gas e cannoni. Questo è ciò che Trump intende venderci, per ristabilire almeno parzialmente la bilancia commerciale che ora pende a favore dell’Europa per circa 50 miliardi di euro tra beni e servizi. L’ipotesi più concreta è l’aumento degli ordini europei di gas naturale liquefatto (gnl), come suggerito da Von der Leyen e Meloni. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, in questo caso l’Oceano Atlantico che le navi metaniere devono attraversare per trasportare il metano tra le due sponde.

Guardiamo i numeri. Nel 2024 l’Italia ha pagato circa 1,7 miliardi di euro per il gas liquefatto in arrivo dagli Stati Uniti. (…) Vale a dire circa il 10 per cento dell’intero consumo nazionale, che dipende per buona parte dal gas che arriva via tubo da Azerbaijan, Algeria, Libia e Nord Europa. Non è poco, ma certo si può fare di più. Altri stati europei già lo fanno: la Grecia importa dagli Usa l’81 per cento del gas liquefatto, i Paesi Bassi il 68 per cento, l’Unione Europea nel suo complesso il 41.

Ma qui sorge una prima complicazione: i contratti di acquisto di metano non sono firmati dalla presidente del Consiglio, bensì dalle aziende private importatrici. Con cui il governo può avere un canale diretto – come nel caso di Eni ed Enel – oppure no. Comprare più gnl dagli Usa significherebbe ridurre gli acquisti dagli altri mercati, in particolare Algeria e Qatar, con cui abbiamo firmato contratti di fornitura decennali conditi con ogni probabilità da esose penali. (…) Altrimenti la mano invisibile del mercato del gnl avrebbe già fatto il suo lavoro, e non sarebbe necessario un pressing governativo. Ma questo non è l’unico nodo che verrà al pettine. Il mercato del gas liquefatto è piuttosto limitato: nel complesso l’Italia ha sborsato poco meno di 5 miliardi di euro per il gnl nel 2024. Anche abbandonando tutti gli altri fornitori e approvvigionandosi solo dai terminali americani, il nostro surplus commerciale con gli Stati Uniti resterebbe comunque ampiamente positivo”, si legge sul giornale.