A questi prezzi dell’energia produrre è un massacro. Orsini: avanti così perderemo pezzi d’industria

”Se noi non abbassiamo il costo (dell’energia ndr), perderemo un pezzo di industria del Paese e noi oggi lo stiamo vivendo con le grandi industrie, quelle che utilizzano l’energia purtroppo scelgono altri Paesi”. Lo afferma il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo sabato all’assemblea di Noi moderati. ”Oggi il primo problema per essere competitivi per le nostre imprese si chiama energia”. ”Ma cosa aspettiamo a fare un mercato unico europeo dell’energia?”, chiede il presidente. Nei prossimi 10 anni ”raddoppieremo il consumo di energia” e quindi ”serve il mercato unico europeo”. ”Credo che su questo non ci sia veramente più tempo”, conclude.