A proposito di strade del Nord. La Provincia di Belluno e gli albergatori di Cortina al ministero e alla Regione: Urge viadotto per bypassare rischio frane e isolamento

Dopo il grido d’allarme degli albergatori di Cortina d’Ampezzo (in sostanza: non si può andare avanti con l’apertura ‘a singhiozzo’ della Alemagna per via delle frane a San Vito di Cadore), la Provincia di Belluno scrive ai vertici di Regione, ministero delle Infrastrutture, Anas e Protezione Civile, Prefettura di Belluno e Direzione Difesa suolo della Regione, per dire che è “necessario pensare e realizzare interventi infrastrutturali definitivi, quali un viadotto o una galleria artificiale, per garantire continuità e sicurezza alla viabilità, sia per i residenti che lavorano quotidianamente a Cortina, sia per l’intero comparto turistico della valle”.

Sono il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin e il consigliere con delega alla Protezione Civile e alla Difesa del Suolo, Massimo Bortoluzzi, a sollevare “con urgenza l’attenzione sul grave stato di vulnerabilità della SS51 di Alemagna” nel tratto ricompreso tra Vodo, Borca, San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo, in particolare all’altezza di Dogana Vecchia, sotto il versante della Croda Marcora.

Le frane che si sono ripetute bloccando la circolazione (ora si circola solo dalle 6 alle 21) “dimostrano che il rischio idrogeologico e la morfologia dell’area rendono insostenibile una gestione emergenziale e temporanea”. Di qui l’appello a “interventi infrastrutturali definitivi”, viadotto o galleria artificiale (di cui si parla da settimane. Tra l’altro solo poche settimane fa, e prima di quelle di San Vito, c’era stata la frana nella frazione di Cancia (Borca di Cadore), anche qui con stop della Alemagna. “Anche qui è essenziale un intervento urgente per il ripristino delle opere di contenimento e il rafforzamento delle infrastrutture. Non dimentichiamo il caso del Rio Rudan a Vodo di Cadore, dove si segnalano situazioni di potenziale pericolo”, continua la lettera ad Anas.

credit foto elena-crobu-S6X1PIQT0ww-unsplash