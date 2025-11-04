A primarie coalizione, Patto per il Nord pronto col proprio candidato

“Se la scelta del candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Milano dovesse avvenire tramite il sistema delle primarie di coalizione, noi saremo certamente in campo con un nostro candidato. Poiché non sono elezioni politiche, ma locali sui problemi e sul rilancio della città, a noi interessa soprattutto che la scelta venga effettuata dai milanesi e non dai partiti a Roma, a prescindere da quali saranno le coalizioni in campo”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.