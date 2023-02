A pochi giorni dal voto regionale, autonomia oggi in consiglio dei ministri

II Consiglio dei ministri è convocato in data 2 febbraio 2023 alle ore 16,00, a Palazzo Chigi, per I’esame del seguente ordine del giorno: Disegno di legge – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Affari regionali e autonomie).

“Sono maturi i tempi per una modifica costituzionale” con la quale “alla capitale verranno trasferite almeno le competenze legislative in capo alle regioni e possa partecipare all’autonomia differenziata “. Lo ha detto Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali, a una iniziativa dei ministri leghisti a sostegno del candidato alla presidenza del Lazio Francesco Rocca.