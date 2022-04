A metà maggio referendum su autodeterminazione Donetsk e Luhansk

A meta’ maggio potrebbero svolgersi dei referendum nelle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk per chiedere ai cittadini di esprimersi sull’annessione alla Russia. Lo ha riportato ieri sera il portale online russo “Meduza”, citando fonti vicine al Cremlino. Inoltre sarebbe previsto anche un referendum nella regione di Kherson, sotto il controllo delle truppe russe, per decidere sull’indipendenza dal governo centrale di Kiev. Le date piu’ accreditate per le consultazioni popolari sono il 14 e 15 maggio. Successivamente anche a Kherson potrebbe svolgersi un referendum per determinare l’annessione alla Russia.