A 5 anni dal 22 ottobre. Due eventi, Pavia e Schio nel segno del referendum

Scaletta degli interventi:

08:30 – 09:15 Accoglienza

09:15 – 09:20 Saluti e introduzione

09:20 – 10:40 “Autonomia o dissesto: la bomba a orologeria nelle Amministrazioni comunali” Intervista sui problemi delle Amministrazioni venete Valter Orsi , sindaco di Schio Oscar De Pellegrin , sindaco di Belluno Mario Conte , Presidente ANCI Veneto e sindaco di Treviso

Pausa caffè

11:15 – 12:30 “Autonomia: gli errori, gli ostacoli, la proposta” Punto della situazione sul percorso verso l’autonomia Ettore Beggiato , storico dell’autonomia del Veneto Simonetta Rubinato , Presidente Comitato Veneto per le autonomie Stefano di Lallo , Legnaro, Capogruppo Autonomia per il Veneto Renato Mason , segretario CGIA Mestre

12:30 – 12:45 Conclusioni Paolo Franco , Responsabile comitati Sì all'autonomia



Quando, dove:

Rete 22 Ottobre, una delle sigle aderenti ad Alleanza per l’Autonomia, parteciperà all’evento, dal titolo “2017-2022: È tempo di Autonomia”, organizzato dal Comune di Pavia, su iniziativa di Niccolò Fraschini, consigliere delegato all’autonomia, che si terrà sabato 22 Ottobre dalle ore 14.30 presso la sala conferenze del Castello Visconteo di Pavia in concomitanza con un evento analogo che si terrà a Schio in provincia di Vicenza. Tra i relatori Giancarlo Pagliarini, presidente onorario di Rete 22 Ottobre. “A cinque anni dal referendum sull Autonomia in Lombardia e Veneto, nulla è stato fatto da tre Governi, se non proporre Autonomie farlocche tramite improbabili leggi quadro senza minimamente tenere in considerazione gli accordi Stato Regioni del febbraio 2018. Serve un soggetto politico che riprenda con onestà la questione territoriale abbandonata da tutti i partiti centralisti”. Così Gianantonio Bevilacqua presidente di Rete 22 Ottobre. Ecco la giornata pavese. Questo il programma di Schio. Assemblea dedicata ad Amministratori, Imprenditori, Associazioni e Cittadini che vogliono agire per l’autonomia del Veneto.Modera:, direttore di rete MedianordestSabato 22 ottobre 2022 , 09:00 – 12:45 Hotel Noris, Viale dell’Industria 125, Schio. Per garantire la buona riuscita dell’evento, si chiede la prenotazionecon ricezione di, che sarà trasmessa in caso di disponibilità di posti. La partecipazione è