7 donne su 10 a Milano chiedono aiuto a Emergency. Curricula ignorati, dopo i 50 non sei più nessuno

di Cassandra – Il Corriere della Sera racconta la storia di Anna, 51enne che ha perso il lavoro dopo la pandemia. Aveva 4 dipendenti. Li ha dovuti lasciare a casa. Un profilo curricolare senior, ma disposta a fare di tutto. Senza insomma guardare l’inquadramento, lo stipendio. Ha inviato 200 curriculum ad altrettante aziende. Non va bene per nessuna di queste. Vengono preferiti quelli più giovani, più freschi, meno retribuibili, magari. In ogni caso, quando sei sulla cinquantina sei già lavorativamente morto. E sepolto. E compatito.

Se ti va bene arriva un part time. E quindi ti devi organizzare per pensare ad altro, ammesso tu ci riesca. Inizia una forsennata corsa a fare di tutto, e prendi tutto. Quello va per la bolletta dell’acqua, con quell’altro il pieno della macchina, con l’altro ancora il bollo. Racimolare soldi è il tuo lavoro. Alla pensione ancora non c’arrivi, allungano sempre più in là l’asticella, come se tutti lavorassero senza interruzioni e problemi. I contributi che non ti hanno pagato o che ancora non hai per un pugno di anni per arrivare alla meta non crescono sugli alberi e quindi sei rassegnata a vivere da semi disperata per un tempo indefinito, precario nel precario, sperando non succeda nulla a toglierti il pochino che hai come base conquistata come tu fossi all’inizio della tua carriera. Dopo i 50 non sei più nessuno. 7 donne su 10 che chiedono aiuto sono lì a dire che c’è un problema di welfare che nessuno vuole più vedere. I sindacati, i partiti, tutti. Non c’è opzione donna, c’è opzione crepa. Arrangiati.