5Stelle, sta saltando la piattaforma Rousseau. E anche il partito?

“Alla luce di tali gravi inadempienze e del mancato rispetto degli impegni preso, saremo costretti a ridurre risorse, strumenti e servizi non potendo più sostenere le spese e qualora tali condizioni permangano non sarà più possibile garantire l’infrastruttura organizzativa, amministrativa, tecnologica e comunicativa, nonchè la tutela legale e le attività di formazione necessarie per il Movimento 5 Stelle”. Si legge nella mail di Davide Casaleggio agli iscritti nella quale si annuncia lo stop di alcuni servizi per via delle mancate restituzioni dei parlamentari M5S.