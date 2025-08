30 anni di battaglie per finire col fare il Ponte sullo Stretto

Dopo 30 anni di battaglie, inizialmente per l’autonomia del Nord, la Salvini Premier si accinge a festeggiare il via libera burocratico del Ponte sullo Stretto, seconda perla dopo l’approvazione di Roma Capitale.

Oggi infatti sara’ sottoposta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) l’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, che comprende una articolata documentazione proposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo comunica in una nota il ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il Cipess e’ la massima sede di coordinamento istituzionale della programmazione economica, con particolare riguardo agli investimenti infrastrutturali. Per questo motivo, l’approvazione del Cipess rappresenta un passaggio decisivo per l’opera, che consacra il riavvio del progetto fortemente voluto dal Ministro Matteo Salvini. Mai nella lunga storia dell’opera, infatti, si era arrivati ad una fase approvativa cosi’ avanzata.

Il vicepremier Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e Trasporti, giovedì 7 agosto, sarà nel reggino, a Santa Trada, nel territorio comunale di Villa San Giovanni, per un incontro con il territorio, programmato per illustrare gli esiti della riunione del Cipess relativa al Ponte sullo Stretto.

“Il Ponte più lungo del mondo, che ridurrà i tempi di attraversamento dello Stretto di Messina a 15 minuti, con una campata unica centrale di 3.300 metri. Un colosso dell’ingegneria esteso complessivamente 3.666 metri. Questi i dati salienti del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto che domani verrà approvato dal Cipess, con un investimento complessivo di circa 15 miliardi di euro. A Matteo Salvini, che domani ha scelto di recarsi a Messina dopo l’approvazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione, va il nostro grazie, per averci creduto con la massima determinazione e per dare alla Sicilia un’opportunità storica per creare nuovo sviluppo e occupazione”. Lo si legge in una nota della Lega per Salvini premier della Sicilia. Il vicepremier Matteo Salvini incontrerà i giornalisti a Messina, al Grecale di Via Torre Faro, alle 19:15, nel corso di un punto stampa e a margine di un flash mob organizzato sul posto dai militanti della Lega Sicilia. In città saranno presenti tutti i parlamentari nazionali e regionali della Lega che parteciperanno al direttivo straordinario regionale del partito, convocato dal segretario regionale Nino Germanà.