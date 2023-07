Cuggiono, la viabilità in area ex Cometa. Interrogazione di Grande Nord

Riceviamo e pubblichiamo da Grande Nord Alto Milanese

Alla cortese Att.ne

Sig. Sindaco Cucchetti Giovanni

Assessore Guzzini Sandro

In base all’art. 42 dello Statuto comunale si inoltra la seguente richiesta

Oggetto: INTERROGAZIONE SU VIABILITÀ A SEGUITO INTERVENTO AREA EX COMETA

Verificato che:

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 5 marzo 2021 è stata approvata l’individuazione delle aree di rigenerazione urbana, fra di esse l’area ex Cometa.

Vista:

La seduta del Consiglio comunale del 15 novembre 2021, nella quale per questo provvedimento, pur votato favorevolmente, erano già emerse criticità in merito alla viabilità.

Ricordato che:

L’intervento in questione si compone principalmente in:

Un fabbricato commerciale di circa 2200 mq

Un parcheggio pubblico per 126 posti auto

Tre edifici, di 3 piani, ad uso residenziale di circa 3000 mq

Una pista ciclabile (illuminata) su via Lattuada e Papa Urbano Crivelli fino al congiungimento con quella esistente nel territorio di Inveruno.

Preso atto che:

Con Deliberazione di Giunta n. 39 del 17/03/2023 è stato aggiornato lo schema di convenzione d’attuazione tra le parti, nella documentazione è stata allegata la tavola “Permesso di costruire oneri di urbanizzazione del 14 febbraio 2023” redatta dalla società Gambaro associati, in essa si evince:

Un ingresso all’area commerciale su via Lattuada, un altro (pare) su via Vittorio Veneto, un ingresso per la parte ad uso residenziale su via Volta, queste ultime due strade con calibro stradale veramente ridotto.

Tutto ciò premesso, si chiede al Sindaco e all’Assessore di competenza:

Dopo più di due anni dall’approvazione dell’intervento non avete riscontrato criticità in merito alla viabilità della zona? Avete dato mandato per redigere un piano?

Si sono svolti incontri pubblici con la cittadinanza, in modo particolare con i residenti della zona, per recepire suggerimenti e osservazioni?

La tavola citata è una bozza o può considerarsi a tutti gli effetti un progetto esecutivo?

Se è presente un passo carrabile in via Vittorio Veneto (il che ci pare privo di senso) cambierà la viabilità? Se sì in che modo?

I mezzi per lo scarico delle merci nella parte commerciale quale percorso faranno? Immaginiamo unicamente quello su via Crivelli, se sì la rotonda di connessione fra le vie Lattuada/Badi /Crivelli non necessità di interventi?

Ringraziando per l’attenzione, si chiede risposta scritta

Cuggiono 19/07/2023

Ronchi Gianfranco

Prina Pietro

GN Altomilanese