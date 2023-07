FISCO ED EVASIONE – LA QUESTIONE SETTENTRIONALE E LA LEGA MERIDIONALIZZATA

di Stefania Piazzo – Il Pnrr, dicono, è la grande occasione per colmare il gap tra Nord e Sud. Lo dicevano anche con la Cassa del Mezzogiorno e con i piani straordinari per il Sud che si sono susseguiti dall’inizio della storia repubblicana in Italia.

La Cgia di Mestre nell’ultimo report sull’evasione fiscale, che riproponiamo qui sotto integrale, mostra una fotografia che non cambia da decenni e che vede due Italie a confronto. Con un ministero dell’Economia, scrivono gli artigiani di Mestre, che non la racconterebbe giusta poi sull’evasione degli autonomi, con calcoli definiti senza mezza misura “inattendibili”.

Resta invariata la quota di tasse non pagate o pagate a babbo morto nel mezzogiorno, con numeri più che imbarazzanti, sconvolgenti, ma che non sconvolgono la classe politica, che commisera solo e sempre una parte del paese dicendo che occorre investire lì per il rilancio. Con i soldi, ovviamente, di chi le tasse le paga.

La questione settentrionale che 30 anni fa ha fatto esplodere la Lega Nord oggi non scalda invece più gli animi.

D’altra parte la Lega si è meridionalizzata, la corsa al Sud è stata fatta per i voti, non per bonificare una società e una classe politica che conserva questo sistema che rende vani i Pnrr e i fondi mal o per niente spesi al Sud concessi dall’Europa.

La “qualità” della burocrazia, la rassegnazione davanti ad una amministrazione bradipa, e il resto che sappiamo, sono quel paese reale che cannibalizza se stesso.

L’amico Riccardo Pozzi, in un commento sagace sui social, scrive:

“Chi oggi continua a votare Lega ritenendosi ancora autonomista o federalista si comporta come chi, volendo andare sulla luna, sale su una scala per fare un passo nella giusta direzione.

I vessatori delle regioni produttive del nord non arrivano con i barconi ma sono già presenti in loco e i loro galoppini abitano le terrazze della capitale”.

Riccardo, scrittore e osservatore del mondo padano, dà un nome alle cose. La Lega non più.

La pantomima dell’autonomia, il silenzio dei governatori del Nord su queste questioni, il loro tiepidismo, figlio del quieto vivere per non toccare il potere salviniano, non scalfirlo, è lì da vedere. Capitani non coraggiosi…

Sì muove qualcosa. Autonomia e libertà, con Roberto Castelli, genera eventi a Ponti sul Mincio e sul Monviso e apre al confronto con De Luca, fondatore di Sud chiama Nord. Roberto Marcato in Veneto agita le acque e genera aspettative. Il Comitato Nord voluto da Umberto Bossi ha tentato di svegliare gli animi. Grande Nord da tempo rivendica la centralità della questione settentrionale e partecipa alle convention degli amministratori di Sud chiama Nord dello stesso De Luca. Liste civiche sui territori decretano che i partiti sono diventati inadeguati a rappresentare i territori e i riscatti dalla politica cettolaqualunquista di Roma. Le prossime europee vedranno nascere qualcosa di diverso?

Per ora ci leggiamo i dati della Cgia di Mestre, per tenere viva l’incazzatura e non smettere di pensare ad un futuro diverso.

Continua su https://www.lanuovapadania.it/politica/la-questione-settentrionale-e-la-lega-meridionalizzata-evasione-fiscale-il-primato-del-sud-pozzi-chi-vessa-il-nord-non-arriva-dai-barconi/