Incriminato Trump. La campagna elettorale cambia prospettiva

Nel primo procedimento penale contro un ex presidente, Donald Trump è stato incriminato con l’accusa di pagamenti effettuati durante la campagna del 2016 per mettere a tacere le accuse di un incontro sessuale extraconiugale. I pubblici ministeri di New York hanno indagato sui soldi pagati all’attore porno Stormy Daniels e all’ex modella di Playboy Karen McDougal per impedire alle donne di rendere pubbliche affermazioni di aver fatto sesso con lui.Trump , che si candida di nuovo alla Casa Bianca nel 2024, ha definito la decisione di un gran giurì di Manhattan di incriminarlo “persecuzione politica e interferenza elettorale ai massimi livelli”.

TRUMP LA CHIAMA UNA CACCIA ALLE STREGHE Pochi minuti dopo che l’accusa è stata annunciata giovedì, Trump ha rilasciato una lunga dichiarazione definendola il passo successivo in una campagna da sinistra “per distruggere il movimento Make America Great Again”. “I Democratici hanno mentito, imbrogliato e rubato nella loro ossessione di cercare di ‘prendere Trump ‘, ma ora hanno fatto l’impensabile: incriminare una persona completamente innocente in un atto di palese interferenza elettorale”, afferma la dichiarazione di Trump . briscolaha accusato il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg di “fare il lavoro sporco di Joe Biden, ignorando gli omicidi, i furti con scasso e le aggressioni su cui dovrebbe concentrarsi”. Alina Habba, avvocato di Trump , ha affermato che l’ex presidente è vittima “di una versione corrotta e distorta del sistema giudiziario e della storia americana. Sarà vendicato”.

MOLTI REPUBBLICANI SI FILANO DIETRO Trump I repubblicani, dai figli dell’ex presidente ai senatori del GOP, si sono scagliati contro l’accusa. Il rappresentante dell’Ohio Jim Jordan, il presidente conservatore del Comitato giudiziario della Camera, ha inviato una reazione di una sola parola: “Oltraggioso”. Il presidente della Camera Kevin McCarthy ha promesso che “la Camera dei rappresentanti terrà conto di Alvin Bragg e del suo abuso di potere senza precedenti”. Uno di TrumpI più fedeli sostenitori di Trump al Congresso, la rappresentante Marjorie Taylor Greene della Georgia, hanno affermato, senza citare prove, che Trump era innocente e “l’unico a ostacolare questi tiranni moderni”. Eric Trump , figlio dell’ex presidente, ha dichiarato: “Questa è una cattiva condotta giudiziaria del terzo mondo”. In un testo all’Associated Press, ha definito l’accusa un obiettivo opportunistico di un oppositore politico in un anno di campagna elettorale. “Questa è roba che farebbe arrossire Mao, Stalin, Pol Pot – li farebbe arrossire. È così flagrante. È così folle”, ha detto Donald Trump Jr. in un video in live streaming poco dopo la notizia. Il governatore dell’Arkansas Sarah Huckabee Sanders, che aveva servito come Trump. L’addetto stampa alla Casa Bianca, ha detto che Bragg dovrebbe dimettersi.

I DEMOCRATICI CITANO LO STATO DI DIRITTO I democratici, nel frattempo, hanno detto che se Trump ha infranto la legge, dovrebbe essere accusato come qualsiasi americano. Il rappresentante Adam Schiff, il democratico della California, ha dichiarato in un tweet: “L’accusa di un ex presidente non ha precedenti. Ma lo è anche la condotta illegale in cui Trump è stato coinvolto “. Schiff ha detto: “Una nazione di leggi deve ritenere i ricchi e potenti responsabili, anche quando ricoprono alte cariche. Soprattutto quando lo fanno. Fare altrimenti non è democrazia”. Il rappresentante democratico di New York Dan Goldman, che ha servito come consigliere principale nel primo processo di impeachment di Trump, ha affermato in una dichiarazione che “nessuna persona è al di sopra della legge”. Il senatore Richard Blumenthal del Connecticut, ex procuratore federale, ha affermato che il sistema giudiziario ha l’obbligo di perseguire i fatti e la legge ovunque conducano. “L’ex presidente Trumpavrà gli stessi diritti di qualsiasi imputato criminale e il sistema giudiziario lo presumerà innocente fino a prova contraria”, ha detto. Twitter che l’accusa era basata sulla politica. “L’armamento del sistema legale per far avanzare un’agenda politica capovolge lo stato di diritto”, ha aggiunto. “Non è americano”. Asa Hutchinson, un potenziale candidato repubblicano del 2024 e l’ex governatore dell’Arkansas, lo ha definito “un giorno oscuro per l’America”. Hutchinson ha affermato che è importante che Trumpessere presunto innocente mentre il caso si svolge.Gov. Glenn Youngkin, il repubblicano della Virginia spesso citato come possibile candidato alla presidenza, su Twitter ha definito “incredibile” che Bragg avesse cercato di incriminare Trump “per puro guadagno politico”. Un altro possibile rivale di Trump , l’investitore di biotecnologie Vivek Ramaswamy, ha affermato che l’ accusa minaccia di minare la fiducia del pubblico nei sistemi elettorali e giudiziari .

ESTRADITO? Un portavoce dell’ufficio del procuratore distrettuale ha detto che non è stato subito chiaro quando Trump sarebbe stato chiamato in giudizio. “Questa sera abbiamo contattato Mr.L’avvocato di Trump per coordinare la sua consegna all’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan per l’accusa su un atto d’accusa della Corte Suprema, che rimane sotto sigillo. Una guida verrà fornita quando verrà selezionata la data dell’accusa”, afferma la dichiarazione. DeSantis ha affermato nel suo tweet che la Florida non assisterà in una richiesta di estradizione per Trump.Se gli imputati vengono informati di un atto d’accusa o di un arresto imminente, spesso si organizzano per costituirsi. Rispondere alle accuse penali a New York significa ricevere le impronte digitali e fotografare, rispondere a domande di base come nome e data di nascita e essere chiamati in giudizio. Tutto sommato, gli imputati sono in genere detenuti per almeno diverse ore. Ma non esiste un playbook per prenotare un ex presidente. È improbabile che un ex presidente venga fatto sfilare in manette su un marciapiede o in un affollato corridoio del tribunale, dicono gli esperti .L’ex avvocato e faccendiere Michael Cohen ha scontato la pena detentiva dopo essersi dichiarato colpevole nel 2018 di accuse federali, comprese violazioni del finanziamento della campagna elettorale, per aver organizzato i pagamenti a Stormy Daniels e un’altra donna, Karen McDougal, e per aver mentito al Congresso. Cohen è diventato un testimone chiave testimoniando davanti al gran giurì di Manhattan all’inizio di questo mese. Giovedì Cohen ha dichiarato di sostenere la sua testimonianza e le prove che ha fornito. “L’accusa di oggi non è la fine di questo capitolo, ma piuttosto solo l’inizio. Ora che le accuse sono stati archiviati, è meglio che il caso lasci che l’accusa parli da sola”, ha detto Cohen in una dichiarazione. Cohen “ha preso la decisione coraggiosa di dire la verità al potere e accettarne le conseguenze”, ha detto il suo avvocato Lanny J. Davis in una dichiarazione, che fa riferimento al 2018. “E lo ha fatto da allora. Sono orgoglioso di essere stato il suo avvocato e il suo amico in questo lungo viaggio sulla via della giustizia e della responsabilità.”

STORMY DANIELS POPS BUBBLY La porno star al centro del caso è andata su Twitter per ringraziare i suoi sostenitori.”Ho così tanti messaggi arrivando che non posso rispondere … inoltre non voglio versare il mio champagne “, ha twittato Stormy Daniels. Non ha perso l’occasione per fare alcune vendite di merchandising”. pure! Grazie anche per questo, ma concedi qualche giorno in più per la spedizione “, ha detto.

TRUMP USA L’INDICAZIONE PER RACCOGLIERE CONTANTI Come Stormy Daniels,Trump non ha lasciato passare il momento senza cercare di ricavarne dei soldi. Qualche istante dopo che i media hanno iniziato a denunciare l’accusa, la campagna di Trump è stata pubblicata con una missiva di raccolta fondi che chiedeva donazioni prima della scadenza di venerdì quando i dati del primo trimestre vengono resi pubblici. Ha detto che i democratici staranno a guardare per vedere se la “caccia alle streghe da Manhattan ha indebolito il nostro movimento”.

I SOSTENITORI DI TRUMP SI SBAGLIANO ONLINE La notizia dell’accusa ha illuminato bacheche, siti Web e piattaforme di social media popolari tra i sostenitori di Trump . Alcuni lo hanno scontato come falso, mentre altri hanno notato che l’accusa è arrivata poco prima dell’inizio della Settimana Santa e hanno paragonato Trump a un Cristo perseguitato. Sparsi tra i commenti c’erano richieste diI sostenitori di Trump insorgeranno in segno di protesta. Altri ancora hanno ipotizzato che l’accusa di Trump avrebbe galvanizzato i repubblicani in vista delle elezioni del 2024 e sarebbe servito da precedente consentendo futuri procedimenti giudiziari contro i democratici . dicendo che l’ex presidente è soggetto alle stesse leggi di ogni americano. “Potrà avvalersi del sistema legale e di una giuria, non della politica, per determinare il suo destino secondo i fatti e la legge”, ha detto Schumer. “Incoraggio sia il signor Trump”Nessuno è al di sopra della legge e tutti hanno diritto a un processo per provare l’innocenza. . Si spera che l’ex presidente rispetti pacificamente il sistema, che gli garantisce questo diritto”, ha dichiarato Pelosi in una dichiarazione. Il rappresentante Dan Goldman di New York ha affermato che i funzionari eletti di entrambe le parti dovrebbero “chiarire inequivocabilmente che non c’è spazio per la violenza politica o interferenze.”

FORMAZIONE DI FOLLA FUORI DEL FLORIDA COUNTRY CLUB DI Trump Ore dopo che è emersa la notizia dell’accusa, Trumpsostenitori e oppositori si sono riuniti fuori dalla sua tenuta di Mar-a-Lago. Kathy Clark, un agente di polizia in pensione di 75 anni della periferia di Palm Beach County, era in piedi lungo la strada con in mano uno striscione con la scritta “Trump Won ” . Ha chiamato Michael Cohen un bugiardo e l’accusa una farsa. “Guarda Bill Clinton e le sue ragazze alla Casa Bianca. Non mi interessa la vita personale di Trump – è tra lui, sua moglie e Dio”, ha detto Clark. Dall’altra parte della strada, Victoria Doyle, un avvocato della contea di Palm Beach, era sola con un cartello che diceva “Ha perso”. “Sto celebrando il nostro sistema giudiziario, ritenendo qualcuno responsabile dei suoi crimini”, ha detto Doyle. “Quest’uomo ha usato e abusato del nostro sistema per anni e ha continuamente mentito alle persone, manipolato le persone,