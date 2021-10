Sassari, la Corte d’appello rilancia su chiarimento immunità per Puigdemont

La Corte d’Appello di Sassari ha sospeso la decisione sull’arresto di Carles Puigdemont, il leader indipendentista catalano arrestato ad Alghero e poi rilasciato, in attesa della decisione sulla conferma o revoca dell’immunità parlamentare e del pronunciamento della Corte Europea. La richiesta di sospensione era stata fatta sia dalla procura generale che dalla difesa. Nel frattempo, il magistrato del Tribunale supremo spagnolo Pablo Llarena ha chiesto ieri alla Corte d’Appello di Sassari di arrestare gli ex assessori catalani Toni Comín e Clara Ponsatì, che la Spagna reclama per sedizione (e nel caso di Comín, anche per appropriazione indebita). Lo riporta El Paìs. Llarena ha inviato una lettera all’Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria in cui spiega di aver appreso che i due non hanno l’immunità e si sono recati in Sardegna per accompagnare l’ex presidente catalano Carles Puigdemont all’udienza a Sassari.