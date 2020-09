Senzasconti, Manenti, Marini e Rizzi ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 267. Ospite ad Antenna 3 da roberto Bernardelli tre ospiti in diretta dalle 22,30 alle 23,30. Per intervenire: 02 32 00 46 240

Roberto MANENTI

Roberto Manenti ha 58 anni, è ingegnere civile e lavora come consulente nel settore balistico e come consulente per la sicurezza ambientale.

Già sindaco di Rovato (BS) per due mandati, dal 1993 al 2002, oggi è presidente del Consiglio comunale dello stesso Comune e si ricandida rappresentando la lista “Roberto Manenti Sindaco”, sostenuta anche dal movimento Grande Nord.

“Supportato da un gruppo di concittadini e di amici – dichiara – ho deciso di ridiscendere in campo per cercare di riportare equilibrio, ordine e sicurezza in questo paese, ormai socialmente allo sbando e sempre più lasciato a se stesso.”

Francesco MARINI

Francesco Marini è nato a Rovato (BS) il 09 Novembre 1965, è laureato in Economia e Commercio con master in Marketing Internazionale. Padre di tre figli, è consulente internazionale nel settore ecologia e gestione rifiuti e collabora con giornali e testate televisive con articoli e programmi generalistici. È candidato a Magasa (BS) nella lista Grande Nord.

Monica RIZZI

Monica Rizzi è nata a Brescia e vive in Val Camonica. Già consigliere e poi assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione ed Edilizia Privata a Darfo Boario Terme (con la Lega Lombarda), è stata Consigliere Regionale della Lombardia e firmataria della Legge che istituisce il Garante per l’Infanzia e la Legge contro il randagismo. È stata assessore regionale allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia. Oggi è responsabile organizzativo della CONFEDERAZIONE Grande Nord.