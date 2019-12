Zoo di Nord Channel Tv, gli amori a rotelle di Nico e Maurizio

ZOO di NORD CHANNEL TV, 13° puntata del 10 dicembre 2019, puntata speciale l’ultima dell’anno interamente dedicata agli animali disabili e alla vita straordinaria che ci regalano. In studio con Stefania Piazzo ci sono Nicoletta Cisventi che parla della sua Casa Famiglia “Amori a rotelle” in provincia di Pavia, la volontaria Lilia Gasparinetti e Maurizio Canazza, della Maclaren presidi ortopedici per animali, con i suoi carrelli. A farci compagnia i piccoli Giacomino e Laika in attesa di adozione. Nei video anche Matteo e Bottone, cani disabili della giornalista Piazzo.