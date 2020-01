Zoo di Nord Channel, il campione di MotoGP dalla parte degli animali. No al circo con gli animali

Ospite d’onore della puntata 16 dello Zoo di Stefania Piazzo è Giacomo Lucchetti, pilota e pluricampione di MotoGP. Cuori in corsa è il suo progetto per il benessere animale, per arrivare a portare aiuti in tutta Italia. Un atleta coraggioso, temerario, che mette al servizio del bene il suo successo e la sua notorietà con generosità. Ospiti in studio anche Maurizio Canazza della Maclaren presidi ortopedici e Roberto Manzato, di Grande Nord, partito animal frendly, che ha contestato a Villasanta, alle porte di Monza, l’arrivo del circo con animali.