Zitto zitto, cresce il bilancio delle ong italiane, nonostante Salvini

di Openpolis – Se si considerano solo i bilanci delle Ong che hanno pubblicato i dati su Open Cooperazione per tutti gli anni di riferimento, emerge una crescita costante negli ultimi 4 anni del loro valore aggregato. Tra 2015 e 2018 il bilancio economico di queste Ong è cresciuto del 28,7%. Anche il 2018 segna una crescita rispetto all’anno precedente (+7,5%) mentre si conferma il rapporto tra fondi pubblici (60%) e privati (40%). Nel 2018 dunque i fondi complessivi delle Ong aumentano e la quota di contributo dei privati rimane stabile, nonostante il 2017 sia stato l’anno in cui è iniziata una forte campagna di delegittimazione nei confronti delle Ong, legata in particolare ai temi del soccorso umanitario in mare e dell’accoglienza di migranti e rifugiati.

DA SAPERE