Zero cani in canile, già nel Piano di prevenzione dell’Asl, si allarga nella provincia di Foggia

Seguiamo da anni l’attività coraggiosa e pionieristica di Francesca Toto, che ha generato il progetto Zero cani in canile partendo da Vieste. Prendiamo spunto dal post che ha pubblicato sui social per rilanciarlo e rendere merito a chi trasforma il volontariato animalista in civiltà del territorio e soluzione del problema del randagismo. Grazie Francesca! (redazione)

Dai social

di Francesca Toto – Vieste 8 gennaio. Zero cani in canile parte senza alcun costo, in altri comuni della Provincia di Foggia dopo essere stato inserito nel Piano di Prevenzione della ASL FG. Il randagismo fa male agli animali, alle aziende agricole e zootecniche che subiscono predazioni ( su 14 predazioni di bestiame dall’analisi genetica, 8 sono di cane e solo 6 da lupo), alle casse dei comuni, allo sviluppo di un territorio. Questo sarà il primo step che porterà alla sua applicazione anche nei Monti dauni e nel Tavoliere ovvero nel restanti 23 Comuni della Provincia di Foggia. La prima azione sarà la costituzione della Task Force in ogni comune con le forze dell’ordine, Asl, associazioni al fine di attivare immediatamente con i Carabinieri forestali la mappatura e le sterilizzazioni di massa nelle aree rurali. Contestualmente la Polizia Locale di ogni comune attiverà il controllo in area urbana sui privati. Sia i Carabinieri Forestali che la PL saranno coadiuvati dalle associazioni di Protezione civile. Contestualmente si terranno incontri con i dirigenti scolastici per l’attivazione di campagne informative nelle scuole e presso la popolazione.



Il Gargano inoltre, è scoperto, non ha un servizio di soccorso notturno degli animali organizzato, in quanto non ha una clinica. Prossimo sogno da realizzare è l’attivazione di un 118 veterinario comprensoriale per gli animali randagi e non, in quanto per un singolo comune la spesa delle reperibilità veterinarie non è sostenibile. Al lavoro…in squadra si vince sempre. Rendiamo più civile questo mondo, per uomini e animali.