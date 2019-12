Youtrend, Lega perde 2,3% in un mese

Si avvia verso la conclusione un 2019 ricco di eventi per la politica italiana. Il 2020 inizierà con una serie di appuntamenti e scadenze importanti che promettono di modificare – ancora una volta – lo scenario politico già a partire da gennaio. Ma per adesso vediamo come si chiude quest’anno per i partiti politici, con la nostra ultima Supermedia dei sondaggi prima della pausa natalizia.

Negli ultimi 15 giorni ben otto istituti hanno pubblicato delle rilevazioni, e questo ci consente di fornire una stima piuttosto “robusta”. Ed è una stima che conferma le tendenze già viste nelle ultime settimane, con la Lega che si mantiene al primo posto (ma perdendo 1,4 punti in due settimane e ben il 2,3% in un mese), inseguita a distanza dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, anch’essi ben poco tonici.

Il PD di Nicola Zingaretti scende al 18,7% (lo stesso dato delle disastrose Politiche 2018) mentre il M5S rimane sui suoi valori peggiori da diversi anni a questa parte, poco sopra il 16%. Continua invece il momento positivo dei Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che ormai da mesi crescono in modo graduale ma costante e oggi valgono il 10,6%.