Vicenda Gregoretti: l’arte del piagnisteo del Capitano che frigna

di Luigi Basso – Prima di leggere questo articolo, è vivamente consigliata la visione della Naccarata di Pisticci, una dimostrazione molto interessante dell’arte del piagnisteo e della lamentazione funebre, arte tipica della cultura contadina, soprattutto nelle zone meridionali della penisola italica.

Era infatti una vera e propria arte ed un mestiere molto ricercato, quello della prefica.

Questo perché, in Senato, attorno al cadavere (inteso in senso politico, of course) del senatore Salvini, eletto non a caso in prima battuta in Calabria, si è assistito ad un vero e proprio canto funebre tipicamente meridionale, con vari senatori che si sono contesi il ruolo della prefica regina, coi fazzoletti in mano ed il capo coperto a lutto. Questi Rappresentanti del Popolo hanno fatto a gara a chi intonava il piagnucolio più lungo ed animato, rimediando peraltro solo un effetto grottesco: i nostri eroi non si rendevano palesemente conto del fatto che si discuteva se mandare o meno a processo con tre gradi di giudizio uno di loro, come un cittadino normale, mica al fronte a combattere con le scarpe di cartone pressato.

Nonostante l’altissimo livello raggiunto nella specialità dai vari Casini e Bongiorno, bisogna riconoscere che la frignata più sonora l’ha eseguita incredibilmente il defunto stesso, che si è dimostrato in grado di battere senza appello le prefiche professioniste di Pisticci, immortalate nel celebre video documentario.

Il de cuius, autodegradatosi sul campo da Capitano Coraggioso a Homo Frignans, nella miglior tradizione del piagnisteo italico, ha ossessivamente e subdolamente invocato, nella sua lamentazione, i figli, i figli, i figli (almeno 5 volte li ha citati, arrivando alle lacrime), per impressionare il pubblico televisivo accorso al funerale e fare un po’ di vittimismo a buon mercato, che poi è lo scopo della prefica.

In un’altra epoca, chi venne accusato di gravi delitti ed invocava Pieni Poteri, andò in Parlamento da spavaldo, parlando in modo rude e ardimentoso, oggi, chi è accusato di gravi delitti ed invoca Pieni Poteri, va in Parlamento col fazzoletto a frignare.

Dicono che al Sud stia tornando di moda il lavoro della prefica, vuoi vedere che l’Homo Frignans ha finalmente trovato la sua vera dimensione?