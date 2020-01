Venti di guerra / La politica estera della Lega. Quella lettera a Bossi e il sovranismo con zero visione di futuro

di Stefania Piazzo – Stiamo assistendo all’inizio della guerra, mondiale, forse la terza o la quarta dipende dai punti di vista, mentre stiamo ancora digerendo il panettone.

Con incredibile leggerezza un leader sovranista appoggia l’iniziativa americana di innescare un conflitto. Il ministro degli Esteri è come non esistesse. L’Europa non fa di meglio.

Mi corrono alla memoria allora due scritti. Il primo è una lettera di Giuseppe Baiocchi, ex direttore de la Padania, a Umberto Bossi. E uno scritto di Giuseppe Reguzzoni apparso su Il Sussidiario.net.

Nel primo, Baiocchi scriveva (correva l’anno 2002): “Mi permetto, per esclusiva amicizia personale, di segnalarti la sofferenza nel vedere la completa afasia della comunicazione leghista, in particolare sui temi decisivi di politica internazionale”.

Scriveva Baiocchi: “Il Paese del Papa (la Polonia, ndr), è andato in guerra e ne gode i frutti, con un ingresso prima nella Nato e poi in Europa, antitetico al direttorio franco-belga-tedesco. Una Polonia, storicamente legata nel suo anelito di libertà ai patrioti padani fin dai tempi del Risorgimento. Una Polonia che , non a caso, esce da una profonda riforma federalista, che attribuisce ai “voivodati” (le loro regioni) la dignità dei parlamenti”.

Erano anni di cambiamenti in Europa e l’ex direttore del quotidiano, aggiungeva che si tratta di “sfide terribili alle quali questo Paese non è per nulla attrezzato. Da qui e solo da qui, discende l’urgenza (tremenda) delle riforme. A cominciare da quel “federalismo interno” che, nel rafforzamento plurale della sovranità popolare, costituisce migliore protezione democratica contro la persistente spinta al superstato giacobino tecnocratico e, nel concerto identitario dei popoli, restituisce “l’anima”, rinnovata nella tradizione, all’intero occidente”.

Poi c’è il secondo scritto. Quello titolato: “1914-2014/ 28 luglio, la guerra totale dell’uomo-macchina”. “Il 28 luglio 1914 non è solo la data della dichiarazione di guerra dell’Austria-Ungheria alla Serbia e, dunque, dell’inizio della prima guerra mondiale, ma quella di avvio delle “mobilitazioni” generali delle potenze europee, concetto che, proprio a partire dalla Grande Guerra, non sarà più solo militare”, scrive il professor Reguzzoni..