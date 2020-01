Veneto, Callegari: la Regione incompiuta dei tromboni al potere

di Corrado Callegari – Leggo tre titoli di giornali e tiro le somme. Unioncamere Veneto fa causa allo Stato perché taglia gli investimenti alle imprese. Lo fa Unioncamere perché la politica non capisce…

In 20 anni, da Galan a Zaia, Mose incompiuta tra le grandi opere: autonomia regionale incompiuta tra le grandi riforme.

Trasporti. Siamo fermi alle linee create al tempo di Cavour, però tranquilli, aumentano i pedaggi per la Padova Mestre. 15 anni di ritardi, denuncia Confindustria Veneto. Direi anche di più, se dall’unità ad oggi la rete non si è evoluta. E’ il caso di dire che tiriamo il carretto, per i tromboni che sorridono sui social e ci fanno intendere che siamo la regione più efficiente del Nord. Quante palle.

Corrado Callegari, Partito dei Veneti-Grande Nord