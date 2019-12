Tobia, 12 anni, trova casa a Natale grazie allo Zoo di Nord Channel Tv

Ringraziamo Marco Este e la sua famiglia, titolari dello studio televisivo nel quale registriamo le puntate dello Zoo di Nord Channel Tv, per la straordinaria sensibilità manifestata per aver adottato col cuore l’anziano Tobia (redazione)

Dai Social

TOBIA A CASAAAAA ❤🐾

A 12 ANNI UNA NUOVA VITA PER TE!!!

UN NATALE TUTTO TUO 🎅

di Antonella Gullo – Ve lo ricordate il suo appello? In coppia con VICKY di 4 anni che sono sicura troverà presto casa..

Un’adozione fantastica e per questo sarò grata a vita ad Angelita e Marco per aver aperto il loro cuore ad un nonnino..Grazie a loro, finalmente TOBIA, ha imparato il significato delle parole casa, calore, famiglia!

Grazie di cuore ad una grande amica Stefania Piazzo perché proprio grazie ad una delle sue puntate dello Zoo di Nord Channel Tv il nostro TOBIA ha conosciuto la sua famiglia!!!

Amore a prima vista? Siiiiiiiiiiii ❤🐾

Grazie a Vittoria Sollima grande amica e volontaria che si è presa cura di questi dolcissimi angeli e che ha avuto fiducia in me portando queste meraviglie in trasmissione

Ricordatelo sempre..la visibilità è importantissima per loro

Grazie a tutti gli amici che hanno condiviso il loro appello! Aiutateci anche con la splendida VICKY🐾.