Tafazzi e Coronavirus: breve guida populista

di Luigi Basso – Lo spettacolo indecoroso che stanno offrendo al Mondo intero le istituzioni italiche, o meglio: quel che resta di loro, è davvero incredibile.

I populisti sovranisti italioti, disarcionati dal loro cavallo di battaglia dell’immigrazione, erano alla disperata ricerca di un altro quadrupede da cavalcare nella grande Prateria della Paura, così ricca di consensi da mietere in un Paese fallito e degradato.

I nostri apprendisti stregoni, sempre attenti a percepire ogni spiffero sulla bestia dei social, hanno così finalmente trovato un topic trend da lanciare al galoppo: il Coronavirus.

E’ così che è partita una campagna all’insegna del “Chiudiamo le frontiere”, “Sospendiamo Schengen”, “Abbasso gli stranieri untori” e via così.

Memorabile rimarrà il titolo scelto da un giornalista turbo populista “Ritorno Coronovirale al realismo politico”.

I governanti italici, per non restare indietro nella galoppata nella Prateria della Paura, hanno fatto a gara a adottare misure che hanno alimentato ovunque un panico diffuso.

Risultato 1: oggi tutti gli imprenditori piangono per i punti di PIL che si perderanno.

Risultato 2: gli italiani sono visti nel mondo come puzzoni che portano malattie in giro e che è bene respingere alle frontiere; vi ricorda qualcosa?

Complimenti ai sovranisti e populisti italici e una raccomandazione agli italioti: continuate a votarli e a sostenerli.