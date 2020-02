Sturgeon: Scozia indipendente vuole tornare in Europa

Non ci sono Brexit che tengano per il popolo scozzese. La premier Nicola Sturgeon lo ha detto chiaramente: “La Scozia indipendente vuole tornare nell’Ue, la maggioranza scozzese ha scelto di rimanere nell’Unione” ma se serve rifare un referendum sull’indipendenza da Londra, “non basta una dichiarazione del governo”.

Nel 2016 per poco non era stata raggiunta la maggioranza, ma tornare in Europa da nazione indipendente resta un sogno che Edimburgo non vuole farsi scappare. Il primo ministro durante un evento ospitato dallo European policy centre, ha infatti affermato: “Stiamo lasciando l’Ue in un momento in cui non abbiamo mai beneficiato così tanto dell’Unione, in cui non c’è mai stato così tanto bisogno di Ue”.

“Sono una democratica e credo che per diventare indipendenti in maniera legittima serva dimostrare che questa è la volontà della maggioranza dei cittadini. Si tratta di una questione democratica che va risolta politicamente e democraticamente”.