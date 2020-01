Stato fuori dai piedi, busta paga pesante. Come potremmo vivere meglio in un Nord che si autogoverna

di CASSANDRA – Tutti i nostri politici a commentare il reddito di cittadinanza… ma se una dichiarazione dei redditi in media in Svizzera è di oltre 80.000 euro cadauno (contro i nostri 29.000) e la disoccupazione reale 0%… non è il caso di prendere esempio dai nostri vicini? Federalismo interno + padroni a casa nostra + libertà assoluta di fare, commerciare, pensare e dire ciò che si vuole… In altre parole, uno Stato minimo e la qualità della vita più alta del mondo: invece di commentare, prendiamo esempio!