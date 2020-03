Senzasconti, Rizzi e Signorelli in collegamento telefonico su Antenna 3, emergenza Covid 19

SENZA SCONTI, puntata 230 quella di lunedì 23 marzo 2020. Come previsto per legge, la trasmissione condotta da Roberto Bernardelli avrà gli ospiti in collegamento telefonico.

Per intervenire in diretta dalle 22,30 alle 23,30 il telefono è: 02 32 00 46 240

Monica RIZZI

Monica Rizzi è nata a Brescia e vive in Val Camonica. Già consigliere e poi assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione ed Edilizia Privata a Darfo Boario Terme (con la Lega Lombarda), è stata Consigliere Regionale della Lombardia e firmataria della Legge che istituisce il Garante per l’Infanzia e la Legge contro il randagismo. È stata assessore regionale allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia. Oggi è responsabile organizzativo della CONFEDERAZIONE Grande Nord.

Carlo SIGNORELLI

Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica e direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università Vita-Salute San Raffaele, il professor Signorelli è autore di oltre 1200 pubblicazioni scientifiche e giornalistiche.

25 anni di esperienze didattiche in diverse università italiane ed estere, dal 2014 al 2016 è stato Presidente della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica e attualmente è Tesoriere della European Public Health Association.