Senzasconti, Rigano, Olivieri, Flenda e Grifo ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 225. Martedì 3 marzo ospiti di Roberto Bernardelli ad Antenna 3 sono Rigano, Olivieri, Flenda e Grifo. Per intervenire, dalle 22,30 alle 23,30 in diretta: 02 32 00 46 240.

Max RIGANO

Giornalista professionista, Max ha un lungo percorso a Telepadania con la Lega Nord di Umberto Bossi. Ha lavorato in RAI nella produzione di contenuti per la trasmissione Robin Hood per due stagioni 2005/2006 e 2006/2007. È stato anche capo ufficio stampa dell’Assessorato alla Cultura in Regione Lombardia Attualmente free lance lavora soprattutto con i social ed ha una sua pagina ufficiale su Facebook: Max Rigano News.

Giuseppe OLIVIERI

53 anni, nato a Gorgonzola, ma di origini lunigianesi, è sposato, ha tre figli ed è Odontoiatra. È fedele al motto del filantropo indiano-americano George Abraham: “Non potrei far niente di meglio nella mia vita che essere al servizio di chi ha bisogno”. Nel movimento Grande Nord ricopre il ruolo di responsabile nazionale (Lombardia) delle Politiche per la Famiglia.

Fabio FLENDA

Fabio Flenda ha 56 anni, è Primo Comandante dell’Aviazione Civile con quasi 13.000 ore di volo su velivoli intercontinentali. Ufficiale riservista dell’Esercito e Medico Aerospaziale, ha studiato Medicina di Emergenza e conseguito due Master di II livello in Medicina di Emergenza e in Security Militare È stato responsabile Medicina di Gruppo ed Human Factors per la ex Meridiana nonché vice responsabile della Sicurezza Volo. Lavora in Airitaly da piú di 25 anni…

Gianluca GRIFO

Gianluca Griffo ha 32 anni ed è nato a Milano il 16 settembre 1987.

Studi aeronautici, diploma di specializzazione in controllo del traffico aereo, è dipendente della compagnia aerea Meridiana/Airitaly dal 2009; la sua sede di lavoro è lo Scalo di Milano Malpensa.

Partecipa a Senza Sconti come Rappresentante sindacale: ricopre il ruolo di Segretario della RSA Piloti Assistenti di volo AirItaly per conto di ANPAC.