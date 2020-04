Senzasconti, Rigano e Usuelli in collegamento con Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 236 quella di martedì 14 aprile 2020. Come previsto per legge, la trasmissione condotta da Roberto Bernardelli avrà gli ospiti in collegamento telefonico.

Per intervenire in diretta dalle 22,30 alle 23,30 il telefono è: 02 32 00 46 240.

Ecco gli ospiti.

Max RIGANO

Giornalista professionista, Max ha un lungo percorso a Telepadania con la Lega Nord di Umberto Bossi. Ha lavorato in RAI nella produzione di contenuti per la trasmissione Robin Hood per due stagioni 2005/2006 e 2006/2007. È stato anche capo ufficio stampa dell’Assessorato alla Cultura in Regione Lombardia Attualmente free lance lavora soprattutto con i social ed ha una sua pagina ufficiale su Facebook: Max Rigano News.

Michele Andrea Alfredo USUELLI

Medico neonatologo, ha lavorato per sette anni in Terapia Neonatale alla Mangiagalli di Milano e poi in diversi ospedali lombardi: San Paolo, Melloni e Lecco. Attualmente è consigliere regionale per + Europa, Radicali. Ha sette anni di esperienza di gestione e di lavoro ospedaliero in paesi in via di sviluppo tra cui Afghanistan, Sierra Leone, Cambogia ed è stato medico di bordo sulla nave Mediterranea in operazioni di ricerca e soccorso dei migranti. In Regione “si dedica a tempo pieno alla Sanità Lombarda”.