Senzasconti, Rigano e Usuelli in collegamento ad Antenna 3 con Bernardelli

SENZA SCONTI, puntata 235 quella di martedì 7 aprile 2020. Come previsto per legge, la trasmissione condotta da Roberto Bernardelli avrà gli ospiti in collegamento telefonico.

Per intervenire in diretta dalle 22,30 alle 23,30 il telefono è: 02 32 00 46 240.

Ecco gli ospiti.

Max RIGANO

Giornalista professionista, Max ha un lungo percorso a Telepadania con la Lega Nord di Umberto Bossi. Ha lavorato in RAI nella produzione di contenuti per la trasmissione Robin Hood per due stagioni 2005/2006 e 2006/2007. È stato anche capo ufficio stampa dell’Assessorato alla Cultura in Regione Lombardia Attualmente free lance lavora soprattutto con i social ed ha una sua pagina ufficiale su Facebook: Max Rigano News.

Michele Andrea Alfredo USUELLI

Medico neonatologo, ha lavorato per sette anni in Terapia Neonatale alla Mangiagalli di Milano e poi in diversi ospedali lombardi: San Paolo, Melloni e Lecco. Attualmente è consigliere regionale per + Europa, Radicali. Ha sette anni di esperienza di gestione e di lavoro ospedaliero in paesi in via di sviluppo tra cui Afghanistan, Sierra Leone, Cambogia ed è stato medico di bordo sulla nave Mediterranea in operazioni di ricerca e soccorso dei migranti. In Regione “si dedica a tempo pieno alla Sanità Lombarda”.